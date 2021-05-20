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    • 20.05.2021 18:03
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    Günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir kelime olan ? Özellikle Türkçe’de bazı sözcüklerin nasıl yazıldığı merak ediliyor ve TDK sitesine göre doğru olan yazımın hangisi olduğu araştırılıyor. Peki ? Yazım hatası yaparak bilgi kirliliği yaratmaktan çekinenler için tıraş kelimesinin TDK’ya göre doğru şekilde cümle içerisinde nasıl kullanıldığını derledik. zorlamadan daha uyguna alabilirsiniz. İşte o modeller…

    takvim.com.tr
    Tıraş nasıl yazılır?

    Arama motorları üzerinden sıklıkla Tıraş nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK'ya göre tıraş mı yoksa traş olarak mı yazılır? Sorgulamaları yapılıyor. Erkeklerin hemen hemen her gün yaptığı eylemlerden biri olan tıraş saç ve sakal kesmek anlamına geliyor. Basılı ya da dijital mecralarda bu sözcüğü kullanmak isteyenler TDK'ya bakarak tıraş kelimesinin doğru ve yanlış yazılımlarının ne olduğunu merak ediyor. İşte detaylar…

    TDK'YA GÖRE TIRAŞ KELİMESİ NASIL YAZILIR?

    Tıraş olmak, tıraş etmek, traşı gelmek şeklinde birleşik kelime olarak ta kullanılmaktadır. Traş olarak yazımı hatalı yazım olarak kabul edilmektedir. Doğru yazımı ise tıraş olarak kabul edilip kullanılmaktadır.

    Tıraştan sonra da bıyık sakal yerleri belli olurdu. Memduh Şevket Esendal

    Bu örnekte tıraş kelimesi sakal ve bıyıkların kesilmesi anlamında kullanılmıştır. Bu anlam kelimenin birinci anlamı olarak bilinmektedir.

    Yeni yaptırdığı tıraşını görenler onu tanımakta zorlanıyordu.

    Bu örnekte ise tıraş, saç sakal kesim biçimi olarak kullanılmaktadır. Saç kesiminde saça verilen biçim için de tıraş kelimesi yaygın olarak kullanılmaktadır.
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    Haberler Güncel Tıraş nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK’ya göre tıraş mı yoksa traş olarak mı yazılır?