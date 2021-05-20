Arama motorları üzerinden sıklıkla Tıraş nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK'ya göre tıraş mı yoksa traş olarak mı yazılır? Sorgulamaları yapılıyor. Erkeklerin hemen hemen her gün yaptığı eylemlerden biri olan tıraş saç ve sakal kesmek anlamına geliyor. Basılı ya da dijital mecralarda bu sözcüğü kullanmak isteyenler TDK'ya bakarak tıraş kelimesinin doğru ve yanlış yazılımlarının ne olduğunu merak ediyor. İşte detaylar…
TDK'YA GÖRE TIRAŞ KELİMESİ NASIL YAZILIR?
Tıraş olmak, tıraş etmek, traşı gelmek şeklinde birleşik kelime olarak ta kullanılmaktadır. Traş olarak yazımı hatalı yazım olarak kabul edilmektedir. Doğru yazımı ise tıraş olarak kabul edilip kullanılmaktadır.
Tıraştan sonra da bıyık sakal yerleri belli olurdu. Memduh Şevket Esendal
Bu örnekte tıraş kelimesi sakal ve bıyıkların kesilmesi anlamında kullanılmıştır. Bu anlam kelimenin birinci anlamı olarak bilinmektedir.
Yeni yaptırdığı tıraşını görenler onu tanımakta zorlanıyordu.
Bu örnekte ise tıraş, saç sakal kesim biçimi olarak kullanılmaktadır. Saç kesiminde saça verilen biçim için de tıraş kelimesi yaygın olarak kullanılmaktadır.