Arama motorları üzerinden sıklıkla Tıraş nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK'ya göre tıraş mı yoksa traş olarak mı yazılır? Sorgulamaları yapılıyor. Erkeklerin hemen hemen her gün yaptığı eylemlerden biri olan tıraş saç ve sakal kesmek anlamına geliyor. Basılı ya da dijital mecralarda bu sözcüğü kullanmak isteyenler TDK'ya bakarak tıraş kelimesinin doğru ve yanlış yazılımlarının ne olduğunu merak ediyor. İşte detaylar…