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    • 20.05.2021 16:41
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırıyor. Özellikle egzersizler yapmayı seven gençler gittikleri nın yeniden ne zaman hizmet vereceğini merak ediyor. 17 Mayıs’ta açıklaması beklense de İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesini yayınladığı ve kapalı olduğunu görenler bu kez 1 Haziran tarihine odaklandı. Peki , ?

    takvim.com.tr
    Spor salonları ne zaman açılıyor?

    Spor salonları ne zaman açılıyor? 1 Haziran'da spor salonları açıklacak mı, kapalı mı kalacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yeni kademeli normalleşmede sokağa çıkma yasağı hafta içi 21.005.00 saatleri arasında, hafta sonları ise tam gün olacak şekilde uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi 81 il valiliklerine gönderdi ve açılacak, açılmayacak işletmeleri açıkladı. Peki spor salonları hizmet verecek mi?

    SPOR SALONLARI AÇILACAK MI?

    İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. 17 Mayıs sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Böylece, spor salonları yüzme havuzları gibi işletmelerin faaliyetlerine ara verilmesine devam edilecek.

    17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

    - Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

    - Sinema salonları,

        - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

        - Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

        - Hamam, sauna ve masaj salonları,

        - Lunaparklar ve tematik parklar.

        HANGİ İŞLETMELER HİZMET VERECEK?

        Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
        Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.
        Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

        Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

        Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

        Çay ocaklarının masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilmeleri,
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