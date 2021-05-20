Spor salonları ne zaman açılıyor? 1 Haziran'da spor salonları açıklacak mı, kapalı mı kalacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yeni kademeli normalleşmede sokağa çıkma yasağı hafta içi 21.005.00 saatleri arasında, hafta sonları ise tam gün olacak şekilde uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi 81 il valiliklerine gönderdi ve açılacak, açılmayacak işletmeleri açıkladı. Peki spor salonları hizmet verecek mi?
SPOR SALONLARI AÇILACAK MI?
İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. 17 Mayıs sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Böylece, spor salonları yüzme havuzları gibi işletmelerin faaliyetlerine ara verilmesine devam edilecek.
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,