Anayasa Mahkemesi, 2014'te bir televizyon programında, hamilelere yapılan şeker yükleme testiyle ilgili kullandığı ifadeler üzerine idari para cezasına çarptırılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu.
İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, Karatay'a, 2014'te katıldığı bir televizyon programında hamilelere yapılan şeker yükleme testiyle ilgili açıklamaları nedeniyle 720 lira idari para cezası verdi.
Cezanın, Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulunca onaylanmasının ardından Karatay, hukuka aykırı olduğunu iddia ettiği cezanın iptali istemiyle Ankara 3. İdare Mahkemesinde dava açtı.
Mahkemenin davayı reddetmesi üzerine Karatay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
Karatay, bireysel başvurusunda, ilgi alanı olan bir konuda genel uygulamaya yönelik eleştirilerde bulunduğunu, olayda tıbbi görüşünü açıkladığını, bu görüşleri nedeniyle gerekçesiz biçimde para cezası verilmesinin, düşünce, bilim ve sanat özgürlükleri ile sağlık ve adil yargılanma haklarını ihlal ettiğini savundu.
Yüksek Mahkeme, Karatay'ın bireysel başvurusunu açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez buldu.
KARARDAN
Anayasa Mahkemesinin temellendirilebilmiş bireysel başvuruyu incelediği belirtilen kararında, başvurucuların şikayetlerini, hem maddi hem hukuki olarak temellendirme zorunluluğu bulunduğu bildirildi.
Kararda, Anayasa Mahkemesinin başvurucunun yerine geçerek, ihlal iddialarını gerekçelendirme, olay ve olguları ortaya koyma, delil toplama görev ve yükümlülüğü bulunmadığına, bu yükümlülüklerin başvurucuya ait olduğuna işaret edildi.