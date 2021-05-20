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    • 20.05.2021 18:12
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    ! açıklarında Onur Operasyonu! 6 zanlı 'de tutuklandı

    Gelen ine göre, açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton ın ele geçirildiği "Onur Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı 'de tutuklandı.

    AA
    Suriye açıklarında Onur Operasyonu! Tutuklandılar

    i... İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, açıklarında müdahale edilen bir gemide yaklaşık 1,5 tonun üzerinde ın ele geçirildiği operasyona ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M.S.S, Z.M.I, Y.M.N.İ, M.A. ile A.K. ve S.K'nin işlemleri tamamlandı.

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    Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    "ONUR OPERASYONU"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye açıklarındaki uluslararası sularda 1,5 ton ele geçirildiğini açıklamıştı.

    Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen "Onur Operasyonu" kapsamında 4'ü yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alınmıştı.

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