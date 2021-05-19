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    • 20.05.2021 06:41
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinde ve , gece saatlerinden sonra Edirne, ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il 20 Mayıs hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji saat verdi! Gök gürültülü sağanak geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 32°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ADANA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

        ARTVİN °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        TOKAT °C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 27°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KARS °C, 28°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        AĞRI °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! İstanbul'da hava nasıl olacak?