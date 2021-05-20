Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, (TOGG) sosyal medya hesabından yayınladığı video ile tesislerin son durumunu paylaştı.
TOGG tarafından üretilecek yerli otomobil, üretilmek için gün sayıyor.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yükselen tesislerde üretilecek olan akıllı teknolojileri içinde barındıran otomobilin yollara çıkması için geri sayım devam ediyor.
7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ CANLI YAYIN
TOGG'un youtube kanalından Gemlik tesislerindeki çalışmalar 7 gün 24 saat kesintisiz olarak canlı yayında izlenebiliyor. 40 gün gibi kısa sürede tesislerin yapımı 500 binden fazla kişi tarafından izlendi.