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    • 20.05.2021 23:43
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genel Sekreteri Guterres ile görüştü: Masada Filistin meselesi var

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmenin ardından "'i durdurmak için çlü bir BM tepkisine ihtiyaç var. Kendisinin de dediği gibi; yeryüzünde bir cehennem varsa o da 'deki çocukların hayatlarıdır!" açıklamasında bulundu.

    Bakan Çavuşoğlu'nun 'Filistin' mesaisi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Filistin sorunu başta olmak üzere Afganistan, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü.



    Çavuşoğlu, BM Genel Kurulunda İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizin görüşüldüğü toplantıya katıldıktan sonra Guterres ile bir araya geldi.



    Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin, Afganistan, Libya ve Suriye başta olmak üzere küresel gelişmeleri değerlendirdik. İsrail'i durdurmak için güçlü bir BM tepkisine ihtiyaç var. Kendisinin de dediği gibi; yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır!" değerlendirmesinde bulundu.



        BOZKIR İLE BİR ARAYA GELDİ
        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a, Filistin davasına sahip çıkarak BM'yi bu konuda toplantıya çağırdığı için teşekkür etti.

        Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizin görüşüldüğü toplantıya katıldıktan sonra Bozkır ile bir araya geldi.

        Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin, "Filistin davasına sahip çıkan ve BM'yi toplantıya çağıran 75. Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'a teşekkür ediyoruz. Volkan ağabeyin yönetimi BM'de fark yaratıyor." açıklamasında bulundu.

        Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'ın başkanlığında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen Filistin konulu toplantıya da katıldı.

        Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Çavuşoğlu, "İsrail'in zulmüne karşı kararlılığımızı vurguladık, önümüzdeki süreçte atabileceğimiz somut adımları görüştük." açıklaması yaptı.
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