Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Erbaş paylaşımında Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için Kuran-ı Kerim okunacağını duyurdu.

Erbaş'ın paylaşımı şu şekilde:



"Filistinli kardeşlerimizin bu zor günlerinde maddi yardım kadar, manevi desteğe de ihtiyaçları var. Yarın Cuma namazından önce, bütün camilerimizde Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okunacak ve eller Duaya kalkacaktır. Kabul et Allah'ım."

FİLİSTİN'DE 230 ŞEHİT

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1710'a ulaştığını bildirmişti.