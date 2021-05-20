MEB tarafından yapılan duyuruda ilkokul 4. sınıf ile ortaokul 5,6,7,8. sınıfların ikinci dönem sınavları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Önceden yapılan açıklamada resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacağı bildirilmişti. Peki, İlkokul, lise ve ortaokullar sınav olacak mı? Sınavlar nasıl yapılacak, ertelenecek mi? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?
MEB'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre:
İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemleri salgın tedbirleri kapsamında yeniden düzenlenlendi.
İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz, birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecektir.
İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır.
İKİNCİ DÖNEM SINAV NOTU OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN;
Bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecektir. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacaktır.
Bu öğrencilere istemeleri hâlinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecektir.
Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacaktır ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.