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    • 20.05.2021 23:01
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    'a ait askeri helikopter 'ya zorunlu iniş yaptı: Valiliği'nden açıklama

    'a ait bir askeri helikopter, 'un ilçesine zorunlu iniş yaptı Giresun Valisi , "Sahile zorunlu iniş yapmış, bir sıkıntı yok. Helikopterler iki taneymiş, diğeri 'a devam etmiş. 6 mürettebat Tirebolu'da, onları misafir edeceğiz" dedi.

    AA
    Azerbaycan helikopteri Giresun'a acil iniş yaptı

    'a ait bir askeri helikopter, 'un ilçesinde deniz kenarına indi. Zorunlu inişin sebebi teknik arıza olarak açıklandı.

    Akşam saatlerinde Giresun'un Tirebolu ilçesinde sahile Azerbaycan'a ait bir askeri helikopter indi.

    Teknik arıza sebebiyle zorunlu iniş yapan helikopterin, tatbikat için 'nın ilçesine gittiği ve 6 mürettebatı olduğu öğrenildi.

    YARALANAN OLMADI
    Herhangi bir yaralanma veya kaza kırımın söz konusu olmadığını belirten Giresun Valisi , "Sahile zorunlu iniş yapmış, bir sıkıntı yok. Helikopterler iki taneymiş, diğeri Merzifon'a devam etmiş. 6 mürettebat Tirebolu'da, onları misafir edeceğiz" dedi.

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    Haberler Güncel Azerbaycan'a ait askeri helikopter Tirebolu'ya zorunlu iniş yaptı: Giresun Valiliği'nden açıklama