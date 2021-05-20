İstanbul'da bir anne, arkadaşları tarafından fuhuşa sürüklenen 15 yaşındaki kızını müthiş bir planla hayata bağladı. N.B. adlı kadın, boşandığı kocasında kalan kızının uzun süre eve gelmemesi üzerine araştırma başlattı.

Kızının bir arkadaşı, 15 yaşındaki S.Y.'nin arkadaşı Büşra S. tarafından fuhuşa sürüklendiğini anneye ihbar etti. Anne de müşteri kılığından kızıyla irtibata geçerek randevu istedi.

Beyoğlu'daki adrese gidince karşısında kızını görünce büyük şok yaşayan N.B. bir yandan kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı bir yandan da çocuk yaştaki kızını fuhuşa teşvik eden ve aracılık eden arkadaşı hakkında şikayetçi oldu. S. hakkında dava açıldı.