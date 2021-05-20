Hamileyken Covid-19'a yakalandığını öğrendi: Her şeye rağmen kızı Ayşe'yi dünyaya getirdi

Eskişehirli Zeliha Hısım'ın mücadelesi yüreklere işledi. 2 yıllık evli olan Zeliha Hısım (29), Nisan ayına tam da 7 aylık hamileyken COVİD- 19'a yakalandığını öğrendi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kadın, durumu ağırlaşınca entübe edildi. Bu sırada kız bebeği sezaryenle dünyaya geldi. 900 gram doğan bebeği Ayşe kuvözde, kendisi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.
'ÖLÜMDEN DÖNDÜLER'
Virüse karşı verdiği 15 günlük savaşı kazanan Hısım, dün kuvözde yatan kızını ilk kez görebildi. Ellerini dezenfekte edip dokunabildiği Ayşe'yi "Annem, çiçeğim. Sen de hayattasın, ben de. Daha güzel günlerimiz olacak seninle" diye sevdi. O anlar, yüreklere işledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Oğuz Yuvanç, "Biz elimizden geleni yaptık. Ölümün kıyısından döndüler ve şu anda iyiler" dedi.
COVİD-19 DA GEÇEMEDİ
Çanakkale, Covid-19'a da geçit vermedi. 10-16 Nisan'da en çok vakanın görüldüğü ildeki 33 köyde tek bir hasta tespit edilmedi. 80 nüfuslu Ortaca Köyü de onlardan biriydi. Vatandaşlar aldığı önlemler ile salgına geçit vermedi. Muhtar Mahmud Döner, "Doğal besleniyoruz. Yaptığımız peyniri, yoğurdu, köy ekmeğini, köy yumurtasını tüketiyoruz" dedi.