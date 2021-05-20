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    Hamileyken Covid-19'a yakalandığını öğrendi: Her şeye rağmen kızı Ayşe'yi dünyaya getirdi

    , hamileyken COVİD-19’a yakalandığını öğrendi. Önce yoğun bakıma alındı, sonra da entübe edildi. Bu sırada kızı Ayşe’yi dünyaya getirdi. 15 gün sonra iyileşen genç kadın, dün ilk kez evladının elini tutabildi.

    Hayat mucizelere gebe!

    Eskişehirli Zeliha Hısım'ın mücadelesi yüreklere işledi. 2 yıllık evli olan Zeliha Hısım (29), Nisan ayına tam da 7 aylık hamileyken COVİD- 19'a yakalandığını öğrendi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kadın, durumu ağırlaşınca entübe edildi. Bu sırada kız bebeği sezaryenle dünyaya geldi. 900 gram doğan bebeği Ayşe kuvözde, kendisi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.

    'ÖLÜMDEN DÖNDÜLER'
    Virüse karşı verdiği 15 günlük savaşı kazanan Hısım, dün kuvözde yatan kızını ilk kez görebildi. Ellerini dezenfekte edip dokunabildiği Ayşe'yi "Annem, çiçeğim. Sen de hayattasın, ben de. Daha güzel günlerimiz olacak seninle" diye sevdi. O anlar, yüreklere işledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Oğuz Yuvanç, "Biz elimizden geleni yaptık. Ölümün kıyısından döndüler ve şu anda iyiler" dedi.

    COVİD-19 DA GEÇEMEDİ
    Çanakkale, Covid-19'a da geçit vermedi. 10-16 Nisan'da en çok vakanın görüldüğü ildeki 33 köyde tek bir hasta tespit edilmedi. 80 nüfuslu Ortaca Köyü de onlardan biriydi. Vatandaşlar aldığı önlemler ile salgına geçit vermedi. Muhtar Mahmud Döner, "Doğal besleniyoruz. Yaptığımız peyniri, yoğurdu, köy ekmeğini, köy yumurtasını tüketiyoruz" dedi.

        EMEKLERİ ÖDENMEZ
        Balıkesir'de 25 yıllık hemşire Medine Gündüz (48), pandemide hastaları yaşatmak için yoğun çaba harcadı. Tam da emekli olacakken, COVİD-19'a yakalandı. Yoğun bakıma alındı. Ancak kurtarılamadı.

        VICTORIA BAKIN
        Salgın, moda dünyasını da değiştirdi. Son hamle moda ikonu Victoria Beckham'dan geldi. Zarar eden moda şirketini toparlamak için yeni bir formül geliştirdi. Buna göre müşterilerine satın alma zorunluluğu olmadan, 15 sterlin karşılığında istedikleri ürünleri evlerine gönderip deneme imkanı getirdi.

        ANORMALLEŞME!
        Yurdum insanı, uyarıları yine hiçe saydı. Konyaaltı Sahili'ne akın eden Antalyalılar, sosyal mesafeye aldırmadı!

            NOTLAR...
            ABD'DE Washington ve Los Angeles'ta maske zorunluluğu kaldırıldı. 12-15 arası 600 bin çocuğa ilk aşı yapıldı.
            HİNDİSTAN'DA yine bir rekor kırıldı. Son 24 saatte 4 bin 329 can kaybı yaşandı.


            ALMANYA'DA bir kadında Hint varyantına rastlandı.
            NİJERYA'DA ulaşılması zor olan bölgelere "drone" ile aşı gönderimi başladı.
            AB, iki doz aşı olmuş kişilere seyahat izni verdi. AB, BioNTech, Moderna, AstraZeneca aşılarını onaylamıştı.
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            Haberler Güncel Hamileyken Covid-19'a yakalandığını öğrendi: Her şeye rağmen kızı Ayşe'yi dünyaya getirdi