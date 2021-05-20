Hamileyken Covid-19'a yakalandığını öğrendi: Her şeye rağmen kızı Ayşe'yi dünyaya getirdi

'ÖLÜMDEN DÖNDÜLER'

Virüse karşı verdiği 15 günlük savaşı kazanan Hısım, dün kuvözde yatan kızını ilk kez görebildi. Ellerini dezenfekte edip dokunabildiği Ayşe'yi "Annem, çiçeğim. Sen de hayattasın, ben de. Daha güzel günlerimiz olacak seninle" diye sevdi. O anlar, yüreklere işledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Oğuz Yuvanç, "Biz elimizden geleni yaptık. Ölümün kıyısından döndüler ve şu anda iyiler" dedi.