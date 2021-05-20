"SENİ EN KISA ZAMANDA TÜRKİYE'DE GÖRMEK İSTERİZ"

Afifi'nin duruşu karşısında gurur duyduklarını ifade eden Emine Erdoğan, "Cesaretinle Filistin ve dünya kadınları gurur duyacak. Seni en kısa zamanda Türkiye'de görmek isteriz. Orkestra ile davet ediyoruz. Filistin müziğini Türkiye'de icra edebilirsiniz." diye konuştu.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Filistin'in her zaman yanında. Dün de bugün de gelecekte de." diyen Emine Erdoğan, Mariam Afifi'nin, "Umuyorum ki İsrail yaptıklarından dolayı bir yaptırıma uğrar." sözleri üzerine ise şunları kaydetti: