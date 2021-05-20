Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sırasında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek göz altına alınan ve bu sırada gülümsediği görüntülerin sosyal medyada çok fazla paylaşılmasıyla direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Mariam Afifi ile telefonda görüştü.
Emine Erdoğan, görüşmenin başında Afifi'nin kendisini Türkçe, "Nasılsınız?" diye karşılamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Afifi'ye, Filistin mücadelesinde gösterdiği güçlü duruş nedeniyle teşekkür eden Emine Erdoğan, "Gece, gündüz gönlümüz sizinle. Her daim dualarımızdasınız. Cesaretiniz, gücünüz tüm dünya kadınlarına örnek teşkil edecek." ifadesini kullandı.
"SENİ EN KISA ZAMANDA TÜRKİYE'DE GÖRMEK İSTERİZ"
Afifi'nin duruşu karşısında gurur duyduklarını ifade eden Emine Erdoğan, "Cesaretinle Filistin ve dünya kadınları gurur duyacak. Seni en kısa zamanda Türkiye'de görmek isteriz. Orkestra ile davet ediyoruz. Filistin müziğini Türkiye'de icra edebilirsiniz." diye konuştu.
"Türkiye Cumhurbaşkanı Filistin'in her zaman yanında. Dün de bugün de gelecekte de." diyen Emine Erdoğan, Mariam Afifi'nin, "Umuyorum ki İsrail yaptıklarından dolayı bir yaptırıma uğrar." sözleri üzerine ise şunları kaydetti: