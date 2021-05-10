RAMAZAN İMSAKİYE
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Dünya bu kareyi konuşuyor! Filistinli Sanatçı Meryem el Afifi kendisini darp edip gözaltına alan İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi

Dünya Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmüne kilitlenmişken bölgeden yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Gelen son görüntü ise sosyal medyada adeta viral oldu. Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp edip gözaltına alan İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi. Söz konusu görüntüler Filistin halkının İsrail zulmüne boyun eğmeyeceğini gösterdi.

10.05.2021 12:55 - Son Güncelleme: 10.05.2021 13:10
Dünya bu kareyi konuşuyor! Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp edip gözaltına alan İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi

İsrail polisinin hafta sonu Müslümanların kutsal mabedi Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskının yankıları sürerken, bu sabah yine utanç verici sahneler yaşandı. Gözaltına alınırken gülümseyen Meryem'in görüntüsü ise, sosyal medyada büyük ses getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya bu kareyi konuşuyor! Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp edip gözaltına alan İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi

İsrail güçleri bu sabah önce işgal altında tuttuğu Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kapadı. İkinci bir emre kadar sürecek kapatmanın gerekçesi, Gazze'den fırlatılan roketler.

Dünya bu kareyi konuşuyor! Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp edip gözaltına alan İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi

İsrail'deki Siderot kenti ve bazı bölgelerde sirenler çalarken, dakikalar sonra bu kez Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da sabah namazından itibaren nöbet tutan Filistinliler polis tarafından hedef aldı.

Dünya bu kareyi konuşuyor! Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp edip gözaltına alan İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi

Sabah namazının ardından bazı noktalara barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını 'Canımız kanımız sana feda Aksa' sloganları atarak duyurdu.

Dünya bu kareyi konuşuyor! Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp edip gözaltına alan İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi

Kutsal mabede giriş yapan İsrail polisi ise biber gazı, ses bombası ve plastik mermi kullandı; yakaladığı her Filistinliyi vahşi şekilde gözaltına aldı.