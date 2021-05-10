Dünya bu kareyi konuşuyor! Filistinli Sanatçı Meryem el Afifi kendisini darp edip gözaltına alan İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi
Dünya Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmüne kilitlenmişken bölgeden yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Gelen son görüntü ise sosyal medyada adeta viral oldu. Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp edip gözaltına alan İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi. Söz konusu görüntüler Filistin halkının İsrail zulmüne boyun eğmeyeceğini gösterdi.
10.05.2021 12:55
- Son Güncelleme: 10.05.2021 13:10