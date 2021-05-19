Bakan Karaismailoğlu canlı yayında, arkeopark ve gar olarak Haydarpaşa'nın faaliyete geçeceğini duyurdu.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİ NEDEN KULLANIYORUZ?

Doğru bulduğumuz bir projedir. Kuzey Marmara projesi 8,5 milyarlık bir proje bunu burada kullanıyorsunuz, bu bütçeyi başka kaynaklara kullanıyorsunuz. Devletin kasasından hiçbir şekilde para çıkmıyor. Belli bir süre sonra bu projeler devletin olacak ve 200 yıl bu millete hizmet edecek. Bolu Dağı Tüneli projesindeki zaman tasarrufumuz bu projenin kendi finansmanını zaten kendisi karşılıyor.

PROJELERDE GENÇLERİN STAJ İMKANI VAR MI?

4 binin üzerinde şantiyemizde çalışmalar sürüyor. Maske savaşlarının olduğu dönemde her hafta bir yerde açılış yapıyoruz. İnşallah hem stajı hem de istihdam imkanı sağlayacağız. Gelecek günler için çok ümitliyim. El birliğiyle ülkemizin geleceğine imza atacağız.

MEGA PROJELER KİMLERİN ÜRÜNÜ, KİMLERİN AKLINDAN ÇIKIYOR?

Derin bir devlet aklıdır. 2053, 2071'in projelerini yapıyoruz. Bakanlığımız altında çok yetkin bir ekibimiz var.





KANAL İSTANBUL PROJESİ

5-10 yılı değil önümüzdeki 100 yılın planlarını yapıyoruz. Avrasya'nın tam ortasındayız, lojistik konumumuzu avantaja dönüştürmeliyiz. Deniz trafiğinde yük artıyor. Büyük Türkiye doğrulsutusunda Kanal İstanbul'u planladı. Haziran'da ilk köprü ayağına başlayacağız. 6 köprü planımız var.

Proje minimum 5 yıl sürecek. Muhalefetin eleştirilerine bakılsaydı hiçbir proje hayata geçmezdi.



İSTANBUL-SİVAS HIZLI TREN HATTI

Haziran ayı sonunda İstanbul'dan hızlı trene binen bir gencimiz kesintisz bir şekilde Sivas'a ulaşabilecek.

TÜRKİYE'DE 5G TEKNOLOJİSİ NE ZAMAN HİZMETECE GİRECEK?

2023 hedefimiz her haneye 100 megabit hız hedefimiz var. Alt yapı çalışmalarımız sürüyor. Yerli milli 5G'ye geçme hedefimiz var. 2022 yılı bunun için önemli bir sene olacak. Bu yıl itibariyle girme ihtimailimiz var. İstanbul Havalimanı'nda 5G'yi test ediyoruz.