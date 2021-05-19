İzmir deprem son dakika şiddeti kaç? Kandilli AFAD İzmir son depremler!

İZMİR DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

AFAD, İzmir'in Menderes ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise AFAD verilerine göre; 10.68 km. olarak bildirildi. Saat 14.18'deki depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklayan AFAD, derinliğini 13.01 km. olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi saat 14.14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Merkez üssü Kuşadası Körfezi'nde olan depremin derinliği ise 16.4 km. olarak açıklandı

Öte yandan saat 14.18'de meydana gelen depremin büyüklüğü de 4.0 olarak açıklandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.05.19 14:14:58 38.0873 27.0137 16.4 -.- 4.4 4.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 14:09:45 37.9637 28.8328 14.2 -.- 2.2 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel



2021.05.19 12:35:33 36.4592 27.1540 5.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.19 11:54:20 37.8977 27.1405 7.6 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 11:37:32 39.1377 29.4370 5.1 -.- 1.5 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2021.05.19 10:57:05 37.9347 27.1880 7.3 -.- 3.5 3.5 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel