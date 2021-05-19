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    • 19.05.2021 14:47
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    son dakika şiddeti kaç? Kandilli AFAD İzmir son depremler!

    son dakika şiddeti kaç? Vatandaşlar meydana gelen son depremleri sorguluyor. Kandilli araştırması yapan vatandaşlar gelişmesini merak ediyor. Peki İzmir deprem son dakika şiddeti kaç?

    takvim.com.tr
    İzmir deprem son dakika şiddeti kaç? Kandilli AFAD İzmir son depremler!

    İzmir deprem son dakika şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi vatandaşların sorguladığı konulardan birisi. İzmir'de meydana gelen bir deprem sonrası İzmir deprem son dakika şiddeti kaç araması gündem oldu.

    İZMİR DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

    AFAD, İzmir'in Menderes ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise AFAD verilerine göre; 10.68 km. olarak bildirildi. Saat 14.18'deki depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklayan AFAD, derinliğini 13.01 km. olarak duyurdu.

    Kandilli Rasathanesi saat 14.14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Merkez üssü Kuşadası Körfezi'nde olan depremin derinliği ise 16.4 km. olarak açıklandı

    Öte yandan saat 14.18'de meydana gelen depremin büyüklüğü de 4.0 olarak açıklandı.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2021.05.19 14:14:58 38.0873 27.0137 16.4 -.- 4.4 4.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.05.19 14:09:45 37.9637 28.8328 14.2 -.- 2.2 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel


    2021.05.19 12:35:33 36.4592 27.1540 5.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
    2021.05.19 11:54:20 37.8977 27.1405 7.6 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.05.19 11:37:32 39.1377 29.4370 5.1 -.- 1.5 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
    2021.05.19 10:57:05 37.9347 27.1880 7.3 -.- 3.5 3.5 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

    2021.05.19 10:10:09 37.8208 26.8305 8.7 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.05.19 09:10:13 36.4165 27.0828 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
    2021.05.19 08:50:48 39.3057 26.0798 12.7 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.05.19 07:12:45 36.4715 27.1202 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
    2021.05.19 06:36:38 39.2870 26.1202 9.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel


    2021.05.19 06:34:39 37.3420 36.1502 5.2 -.- 1.3 -.- CIGDEMLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
    2021.05.19 06:25:34 37.8923 27.1867 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.05.19 06:23:31 37.9223 27.0325 10.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.05.19 06:19:08 38.0530 29.1182 5.3 -.- 1.5 -.- AKCAPINAR-AKKOY (DENIZLI) İlksel

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