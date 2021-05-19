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    • 19.05.2021 07:50
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    SON DAKİKA: ’da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu

    Son dakika haberi! ’da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

    İHA
    Adana’da DEAŞ operasyonu

    'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

    terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan baskında yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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