Heybeliada'daki kaçak iskele durduruldu! CHP'li İBB usulsüz olduğunu kabul etti

Çivi çakmanın bile izne tabi olduğu Adalar'daki kaçak yapılaşmaya geçit yok. Heybeliada'da Mavi Marmara iskelesini büyütme işinin 'usulsüz' olduğunu kabul eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kaçak yapılaşmanın durdurulduğunu açıkladı. İBB, sit alanında bulunan izinsiz inşaata ilişkin cezai işlem yapılıp yapılmayacağı sorularına ise cevap vermedi.
RAPORU VE RUHSATI BULUNMUYOR
Heybeliada'da Mavi Marmara iskelesini büyütme işine İBB tarafından izin çıkmıştı. İBB Şehir Hatları Genel Müdürlüğü tarafından verilen iznin ardından iskelenin yenileme işlerinin müteahhitliği Adalar Belediyesi'nin Meclis Üyesi Haluk Salih Derman'a verilmişti. Sit alanında bulunan iskeleyi büyütme işlemi için koruma kurulu raporu ve inşaat ruhsatının alınmadığı öğrenilmişti.
RUHSATSIZ YAPILDI
18 Nisan tarihinde yayınlanan "Çivi çakmak yasak, iskele yapmak serbest" başlıklı haberin ardından açıklama yapmak zorunda kalan İBB'nin CHP'li yönetimi, ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığını kabul etti.