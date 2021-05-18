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    • Güncel
    • 19.05.2021 06:51
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    • 19.05.2021 06:51
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden ve birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı! Cuma ve cumartesi...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre, , Artvin, Kars, çevreleri ile , , Giresun ve 'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, , Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji İstanbul için uyardı! İki güne dikkat

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Trakya ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.




    İKİ GÜNE DİKKAT
    Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporunda Cuma ve Cumartesi günleri Marmara ve İstanbul çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.


    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ARTVİN °C, 22°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 22°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 28°C
        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 19°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

        KARS °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AĞRI °C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık

            DİYARBAKIR °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı! Cuma ve cumartesi...