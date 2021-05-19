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    Sağlık Bakanı Koca, 10 milyon doz Çin aşısının geleceğini açıkladı: Uğur Şahin, önümüzdeki ay 'ye gelecek

    , COVİD- 19’a savaş açtı. Salgını bitirmek için aşılamada gaza bastı. Sağlık Bakanı Koca, 10 milyon doz Çin aşısının geleceğini açıkladı. Ayrıca şu müjdeyi paylaştı: Uğur Şahin, önümüzdeki ay Türkiye’ye gelecek. Yaz ortasında kitle bağışıklığına ulaşacağız.

    Birlikte başıracağız

    Covid-19 kabusu dünyayı sardı. Türkiye, salgının başından itibaren sıkı tedbirler aldı. Pek çok ülkenin sınıfta kaldığı aşılamada da gaza bastı. Şimdiye kadar 26 milyon 676 bin kişiye aşı uygulandı. Aşının tedariki için tüm görüşmeler yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

    Bu hafta içinde 10 milyon doz Sinovac, sonbahara kadar da 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini açıkladı. Türkiye'de kitlesel bağışıklığın yaz ortasında yakalanacağını açıkladı. Öte yandan Prof. Uğur Şahin yarın gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısına katılacak. Aşı tedarikiyle ilgili 84 milyonu bilgilendirecek.

    TÜRKİYE'YE GELİYOR
    Biontech'in     kurucusu Prof. Uğur Şahin, COVİD-19'u bitirecek aşıyı geliştirdi. Hatay'da doğan ve 4 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden Prof. Şahin'e Başbakan Merkel tarafından Liyakat Nişanı bile verildi. Sağlık Bakanı Koca, "Haziran'da Uğur Şahin'i Türkiye'ye bekliyoruz. Aşılama kampanyasını katılması için kendisini davet ettik" diyerek müjde verdi.

        SAKLAMA KOŞULLARI DEĞİŞTİ
        Avrupa         İlaç Ajansı (EMA), BioNTech- Pfizer aşısının saklama koşullarıyla ilgili açıklama yaptı: Normal buzdolabı koşullarında 1 aya kadar muhafaza edilebiliyor.

        SAHİLDEN NORMALLEŞTİK!
        Türkiye'de 1 Haziran'a dek sürecek nomalleşme dönemi başladı. Dün Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde adım atacak yer kalmadı.

        CESUR YÜREK
        Sivas'ta 8 aylık hamile hemşire Merve Cesur, 29 Nisan'da COVİD-19'a yakalandı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen genç kadının bebeği sezaryenle alındı. Bebeğini hiç göremeyen Cesur, Anneler Günü'nde hayata gözlerini kapadı. 9 günlük kızı ise hayata sımsıkı sarıldı. Henüz bir isim verilemeyen bebeğe hemşireler 'Cesur bebek' adını taktı.

            AH MİNE
            Covid-19 genç yaşlı dinlemedi. Acı haber bu kez Muğla'dan geldi. 1.Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Katibi Mine Karagöl (35), 40 gün önce COVİD-19'a yakalandığını öğrendi. 15 gün önce yoğun bakıma alınan Karagöl, dün hayatını kaybetti.

            HİNDİSTAN YANGIN YERİ
            Covid-19 Hindistan'da mutasyona uğradı. Vaka sayısı günde 400 binleri aştı. Dün ise can kaybında rekor kırıldı. 1 günde 4 bin 329 kişinin öldüğü açıkladı.

            NOTLAR...
            JAPONYA'DA Moderna aşısının kullanımı değerlendirmeye alınacak.
            ABD, 20 milyon doz aşıyı ihtiyacı olan ülkelere göndereceklerini açıkladı.
            FRANSA'DA son 24 saatte 196 kişi can verdi.
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            Haberler Güncel Sağlık Bakanı Koca, 10 milyon doz Çin aşısının geleceğini açıkladı: Uğur Şahin, önümüzdeki ay Türkiye'ye gelecek