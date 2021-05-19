Covid-19 kabusu dünyayı sardı. Türkiye, salgının başından itibaren sıkı tedbirler aldı. Pek çok ülkenin sınıfta kaldığı aşılamada da gaza bastı. Şimdiye kadar 26 milyon 676 bin kişiye aşı uygulandı. Aşının tedariki için tüm görüşmeler yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün heyecanlandıran bir açıklama yaptı.