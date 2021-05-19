Covid-19 kabusu dünyayı sardı. Türkiye, salgının başından itibaren sıkı tedbirler aldı. Pek çok ülkenin sınıfta kaldığı aşılamada da gaza bastı. Şimdiye kadar 26 milyon 676 bin kişiye aşı uygulandı. Aşının tedariki için tüm görüşmeler yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün heyecanlandıran bir açıklama yaptı.
Bu hafta içinde 10 milyon doz Sinovac, sonbahara kadar da 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini açıkladı. Türkiye'de kitlesel bağışıklığın yaz ortasında yakalanacağını açıkladı. Öte yandan Prof. Uğur Şahin yarın gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısına katılacak. Aşı tedarikiyle ilgili 84 milyonu bilgilendirecek.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Biontech'in kurucusu Prof. Uğur Şahin, COVİD-19'u bitirecek aşıyı geliştirdi. Hatay'da doğan ve 4 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden Prof. Şahin'e Başbakan Merkel tarafından Liyakat Nişanı bile verildi. Sağlık Bakanı Koca, "Haziran'da Uğur Şahin'i Türkiye'ye bekliyoruz. Aşılama kampanyasını katılması için kendisini davet ettik" diyerek müjde verdi.