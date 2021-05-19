Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini bildirdi.

İzmir'de korkutan deprem! Şiddeti kaç?



PEŞ PEŞE DEPREMLER

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4,3 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 14.14'te, 10,68 kilometre derinlikte kaydedildi. Saat 14.18'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 13,01 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kandilli depremin merkez üssünü Kuşadası Körfezi olarak açıkladı.

İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 19 Mayıs son depremler listesi....



KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.05.19 14:25:59 38.1043 27.0550 12.7 -.- 3.6 3.4 KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.05.19 14:18:12 38.0887 27.0225 16.0 -.- 4.3 4.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 14:14:58 38.0873 27.0137 16.4 -.- 4.4 4.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 14:09:45 37.9637 28.8328 14.2 -.- 2.2 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2021.05.19 12:35:33 36.4592 27.1540 5.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.19 11:54:20 37.8977 27.1405 7.6 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 11:37:32 39.1377 29.4370 5.1 -.- 1.5 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2021.05.19 10:57:05 37.9347 27.1880 7.3 -.- 3.5 3.5 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 10:10:09 37.8208 26.8305 8.7 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 09:10:13 36.4165 27.0828 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.19 08:50:48 39.3057 26.0798 12.7 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 07:12:45 36.4715 27.1202 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.19 06:36:38 39.2870 26.1202 9.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 06:34:39 37.3420 36.1502 5.2 -.- 1.3 -.- CIGDEMLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel





AFAD SON DEPREMLER