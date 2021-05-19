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    • 20.05.2021 06:13
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları 'de

    Son dakika haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin Başkan Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları 'de yayımlandı.

    AA
    Atama kararları Resmi Gazete'de

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

    Başkan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine, İş Müfettişi Mehmet Alper Kan ile Abdurrahman Çalık atandı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül görevinden alındı, yerine Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy getirildi. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Cebrail Taşkın atandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de