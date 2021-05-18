Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tarihi açıkladı! Yeni aşılar ne zaman gelecek? Bilim Kurulu Toplantısı'na Uğur Şahin de katılacak!

Hem BioNTech aşısının tedariki hem de aşı kampanyası ile ilgili açıklama yapacak.

AŞI TEDARİKİNDE SON DURUM

Türkiye, haziran ayında 30 milyon doz daha BioNTech aşısı teslim alacak. Temmuz, Ağustos, Eylül ayları için de ciddi miktarda anlaşma yapıldı. 90 milyon dozu aşan aşı gelmesi planlanıyor.