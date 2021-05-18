Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tarihi açıkladı! Yeni aşılar ne zaman gelecek? Bilim Kurulu Toplantısı'na Uğur Şahin de katılacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kontrollü normalleşme dönemindeki aşı tedarik planlamasını anlattı.
Bakan Koca, "Aşı kampanyasını güçlü yapmak istiyoruz" dedi.
UĞUR ŞAHİN BİLİM KURULU TOPLANTISINA KATILACAK
Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına davet edildi. Şahin, 20 Mayıs'taki toplantıya çevrim içi konuk olacak.
Hem BioNTech aşısının tedariki hem de aşı kampanyası ile ilgili açıklama yapacak.
AŞI TEDARİKİNDE SON DURUM
Türkiye, haziran ayında 30 milyon doz daha BioNTech aşısı teslim alacak. Temmuz, Ağustos, Eylül ayları için de ciddi miktarda anlaşma yapıldı. 90 milyon dozu aşan aşı gelmesi planlanıyor.