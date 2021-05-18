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    • 18.05.2021 12:15
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tarihi açıkladı! Yeni aşılar ne zaman gelecek? Bilim Kurulu Toplantısı'na Uğur Şahin de katılacak!

    "Koronavirüs ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı aranırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan müjdeli haber geldi. BioNTech şirketinin sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin’in Perşembe günkü Bilim Kurulu Toplantısı'na katılacağını açıklayan Koca, toplumsal bağışıklık için de tarih verdi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kontrollü normalleşme dönemindeki aşı tedarik planlamasını anlattı.

    Bakan Koca, "Aşı kampanyasını güçlü yapmak istiyoruz" dedi.

    UĞUR ŞAHİN BİLİM KURULU TOPLANTISINA KATILACAK
    Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına davet edildi. Şahin, 20 Mayıs'taki toplantıya çevrim içi konuk olacak.

    Hem BioNTech aşısının tedariki hem de aşı kampanyası ile ilgili açıklama yapacak.

    AŞI TEDARİKİNDE SON DURUM
    Türkiye, haziran ayında 30 milyon doz daha BioNTech aşısı teslim alacak. Temmuz, Ağustos, Eylül ayları için de ciddi miktarda anlaşma yapıldı. 90 milyon dozu aşan aşı gelmesi planlanıyor.

        "84 milyon Uğur hocadan duysun istiyorum" diyen Bakan Koca, bu hafta içinde Çin'den de 10 milyon dozun üzerinde Sinovac aşısının geleceğini söyledi.

        AŞILAMADAKİ HEDEF
        Fahrettin Koca aşılama sürecindeki hedefi de anlattı. Amaç, haziran ayında 18-20 yaş üstü herkesi aşıya eriştirmek.

        "YERLİ AŞI AĞUSTOS EYLÜL GİBİ HAZIR OLABİLİR"

        Ve yerli aşı çalışmaları...

        Fahrettin Koca, Faz 3 çalışmasının haziran ayı başında başlayabileceğini söyledi. Aşının ağustos ya da eylülde hazır olabileceğine dikkat çekti.

        "YERLİ AŞIDA FAZ 2 İÇİN 500, FAZ 3 İÇİN 10 BİN GÖNÜLLÜ GEREKLİ"
        Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, yerli aşıda Faz 2 için 500, Faz 3 aşaması için 10 bin gönüllü gerektiğini aktardı.
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        Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tarihi açıkladı! Yeni aşılar ne zaman gelecek? Bilim Kurulu Toplantısı'na Uğur Şahin de katılacak!