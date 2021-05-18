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    • 19.05.2021 06:21
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    SON DAKİKA: ’nde yangın paniği

    Son dakika haberi! Hastanesi’nin trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ve elektrik ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

    İHA
    Çapa Tıp Fakültesi’nde korkutan yangın

    Hastanesi'nin trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ve elektrik ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.


    Olay, saat 05:00 sıralarında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, hastanenin trafosunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve elektrik ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde yangın paniği