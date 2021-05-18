İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı çevresindeki birçok noktaya dökülen plastik atık yığınlarının çevre sakinlerinin ihbarı üzerine yapılan incelemelerin ardından geri dönüştürülmek üzere makinede işlenerek parçalanmış plastik atıklar olduğu ortaya çıktı.
Sultangazi Habibler A1 Caddesi üzerinde birçok noktaya kaçak olarak dökülmüş olduğunu tespit edilirken, bu tür atıkların insan sağlığı başta olmak üzere kuşlar, balıklar gibi birçok canlı türüne de zarar verdiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.
A HABER YERİNDE GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber muhabiri Erdal Kuruçay'ın çöp yığınlarının yanı başında yaptığı açıklamaları şöyle:
"İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı Habipler yolu üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen kamyonların buraya plastik ham madde atıklarını döktükleri tespit edildi.