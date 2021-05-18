KAFE VE RESTORANLARA AVRUPA FORMÜLÜ

Açık alanı olmayan esnaf için de bu yaz için özel bir kararla belediyelerin kaldırımlara masa atma izni vermesi gerektiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, bu kararın bir an önce uygulamaya alınmasını istiyor.

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bu yönde bir müjde bekliyoruz. Açık alanlarda faaliyet göstermemiz için izin çıkmasını umut ediyoruz" diyen sektör oyuncuları, bu şekilde açılmaya hem sektörün hem de vatandaşların ihtiyacı olduğunu belirtiyor.