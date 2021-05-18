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    • 18.05.2021 23:06
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    En güzel anlamlı kısa uzun 19 Mayıs şiirleri! MEB onaylı...

    19 Mayıs ile ilgili şiirler! Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanır. Resmi tatillerden arasında yer alan 19 Mayıs bu sene Çarşamba gününe denk geldi. 2021 en güzel anlamlı kısa uzun 19 Mayıs şiirleri sözleri arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 19 Mayıs 1919'da Atatürk ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün 'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. İşte sizler için derlediğimiz en güzel 2,3,4,5 kıtalık 19 Mayıs şiirleri!

    takvim.com.tr
    19 Mayıs 1-2-4-6-8 kıtalık şiirler!

    19 Mayıs şiirleri sözleri! 1, 2,3,4,5 kıtalık19 Mayıs şiirleri sözleri merakla araştırılan konulardan birisi oldu. Kısa uzun MEB onaylı şiirler yoğun şekilde araştırılıyor. Öğrenciler bu şiirlerle etkinliklere katılabiliyor. 19 Mayıs 1919'da Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

    19 MAYIS'IN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

    1-2 3-4 KITALIK 19 MAYIS ŞİİRLERİ

    19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

    19 Mayıs günü,
    Doğmuş büyük ATAMIZ.
    Masmavi gözleriyle,
    Eritmiş düşmanları.
    Gençlere etmiş hediye,
    Bu en büyük bayramı.
    Hep birlikte el ele,
    Koruyalım vatanı


    19 MAYIS GÜNÜ

    Atatürk güneş gibi,
    Her daim içimizde,
    19 Mayıs gününü,
    Yaşatırız kalbimizde.

    Atatürk'ün güvendiği,
    İşte o gençlik biziz,
    19 Mayıs gününü
    Özel bir gün biliriz.

    Parolamız ileri,
    Geri nedir bilmeyiz,
    19 Mayıs gününü,
    Hepimiz çok severiz.

    İlkeleri benimsedik,
    Çağdaşlığı hedefledik,
    19 Mayıs gününü,
    Doğum günümüz bildik.

    19 MAYIS TÜRKÜSÜ

    On dokuz Mayıs,
    En yüce bayram.
    Bize armağan,
    Bıraktı Ata'm.

    Sağız vatanca,
    Kafamız zinde,
    Tek bir kitleyiz,
    Ata izinde.

    Ata'yı sevmek,
    Kutsal ülkümüz,
    O'na benzemek,
    Coşkun türkümüz.

    Ata her yerde,
    Yol gösteriyor,
    Koşun güzele,
    Bilime diyor.

    Samsun'a O'nun,
    Çıktığı bugün.
    Vatanda düğün,
    Çocuğum övün!

    Halim YAĞCIOĞLU

        HER ZAMAN İÇİMİZDE
        19 Mayıs günü,
        Yaşıyor kalbimizde,
        Atatürk güneş gibi,
        Her zaman içimizde.

        Tembellik yasak bize,
        Parolamız ileri,
        Dünyaya örnek olsun,
        Çalışkan Türk gençleri.

        Ülkü verir, hız verir.
        Bize 19 Mayıs.
        Yurdumuzu kurtaran,
        Ata'yı unutmayız.

        Tembellik yasak bize,
        Parolamız ileri,
        Dünyaya örnek olsun,
        Çalışkan Türk gençleri...

        Fahrünnisa ELMALI

        RENKLERDE 19 MAYIS
        Ak 19 Mayıs ak
        Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.
        Al 19 Mayıs al
        Sivas'ta Mustafa Kemal...
        Yeşil 19 Mayıs yeşil
        Çimenlerde çocuklar oynaşır.

        Mavi 19 Mayıs mavi
        Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.
        Mor 19 Mayıs mor
        Sonrasını anlatmak zor.

        Sarı 19 Mayıs sarı
        10 Kasım'da bayraklar yarı.
        Ak 19 Mayıs ak
        Atatürk vatan, Atatürk bayrak.

        Pembe 19 Mayıs pembe,
        Atatürk aklım sende.

        Uğur YİYİT

        BU GELEN BANDIRMA VAPURU
        Tekmil Anadolu ayakta,
        Bu gelen Bandırma vapuru.
        Mustafa Kemâl'in bakışı
        Göklerden duru.
        Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl
        Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.
        Mustafa Kemâl'in elbisesi
        Rütbesiz, nişansız...
        Ve avuçlarında
        Kaderi yazılmış Türkiye'nin.
        Karadeniz sereserpe uzanmış önünde
        Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,
        Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir
        Mustafa Kemâl geliyor.
        Vapur yaklaşır, yaklaşır;
        Secde eder dağlar taşlar.
        Selam verir Gazi Anadolu'm;
        Bandırma vapurunun içinde.
        Güneşten süt emmiş
        Bir sarışın kahraman var.
        Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,
        Sen Samsun'a ayak bastığın an,
        Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,
        Dalgalandı vatan.

        Özker YAŞIN

            O GELİYOR

            Yıl 1919
            Mayıs'ın on dokuzu.
            Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
            Yeryüzüne can veren,
            Cana heyecan veren
            Al yüzlü Oğan güneş.
            Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar ?
            Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.
            Uyanın Samsunlular!
            Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
            Al yüzlü Oğan güneş.
            Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş.
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            Haberler Güncel 19 Mayıs ile ilgili 1-2-4-6-8 kıtalık şiirler 2021! En güzel anlamlı kısa uzun 19 Mayıs Gençlik Bayramı şiirleri! MEB onaylı...