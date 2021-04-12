CHP'de oransal atamalar hız kesmeden devam ediyor. Seçim döneminde "Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Efendim falan milletvekili telefon etti, onun akrabası. Hiç dinlemeyeceksin" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü partisinin yönettiği belediye başkanları dinlemedi.
Belediye kurum ve kuruluşlarında eş, dost ve akrabaya görevler verildi.
Sabah'ın haberine göre Büyükçekmece Belediyesi kuruluşu olan İmar Eğitim ve Hizmet Vakfı tam anlamıyla baba-oğul kuruluşuna döndürüldü.
Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Salih Şahin oğlu Ahmet Şahin ise Genel Sekreter.. Ahmet Şahin ayrıca Büyükçekmece Belediyesi ilçe meclis üyesi..
Vakfın saymanı olan Fatih Akgün ise Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yeğeni.. Yönetim Kurulu üyesi Yurdagül Akyollu ise Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün kızı. Bir diğer yönetim kurulu üyesi olan Hüseyin Hamzaçebi ise CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin akrabası…
YOLSUZLUK İDDASI İLE YARGIYA VERİLDİ
Öte yandan, Büyükçekmece İmar Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneyim Kurulu Başkanı Salih Şahin ve Genel Sekreter ve CHP ilçe meclis üyesi olan oğlu Ahmet Şahin'in sahibi olduğu SEMA İnşaat adlı şirketin 2008 öncesi ve sonrası yıllarda söz konusu inşaat şirketinden muhtelif inşaat malzemeleri aldığı iddiasıyla haklarında haksız kazanç ve görevi kötüye kullanmak suçlarından dava edildiği öğrenildi.