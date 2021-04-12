Yapılan suç duyurusunda iddiaya göre istinat, duvar yapımı, araç kiralama, duvar kaplama gibi hizmet alımlarının yapıldığı bildirildi. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi'nin Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca eşik değerleri ve parasal limitleri aşmamak için doğrudan temin yoluyla muhtelif inşaat malzemelerinin yıl içinde parçalara bölünerek sürekli alındığı öne sürüldü. Suç duyurusunda ayrıca, belediye başkanı sıfatı ile yönetim erki, ilçe başkanı sıfatı ile siyasi nüfuz kullanıldığını ve kamu kaynaklarının ele geçirilerek haksız kazanç elde edildiği ifade edildi.