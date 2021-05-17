1 HAZİRAN'DA HANGİ YASAKLAR KALKACAK?

"Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık." dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız."

Kovid-19'la mücadele konusunda Erdoğan, "Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

"AŞI FAALİYETLERİNE HIZ VERİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz. Öğretmenler başta olmak üzere, riskli grupların tamamının bir an önce aşılanmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "(Kovid-19'la mücadele) Sorumluluk üstlenmeyip, elini taşın altına koymayıp klavye ve ekran silahşorlüğüyle gezenlerin asıl niyetlerinin ve hesaplarının farkındayız." dedi.

"YAPTIĞIMIZ HARCAMALAR ŞİMDİDEN 79 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"



Salgın sürecindeki destekler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak." diye konuştu.

NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

1 Haziran'dan sonra normalleşme sürecine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Normalleşme sürecinin şu şekilde olması bekleniyor:

* Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren tüm illerde kalkacak. Olumsuz bir durum görülmesi halinde bazı illerde yeniden yasak getirilebilecek.