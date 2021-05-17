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    ? Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası duyurdu!

    Milyonlarca kişi merakla ve heyacanla kararlarının neler olduğunu araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanan Kabine toplantısı sona erdi. 17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak 'kademeli normalleşme' genelgesinin yayınlanmasının ardından gözler Başkan Erdoğan'ın 1 Haziran sonrasında atılacak olan normalleşme adımları hakkında yapacağı açıklamalara çevrildi. Erdoğan konuşmasında PKK liderlerinden ile ilgili önemli bir konuyu açıkladı. Peki, ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?

    Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanan Kabine toplantısı sona erdi. 17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak 'kademeli normalleşme' genelgesinin yayınlanmasının ardından gözler Başkan Erdoğan'ın 1 Haziran sonrasında atılacak olan normalleşme adımları hakkında yapacağı açıklamalara çevrildi. Erdoğan konuşmasında PKK liderlerinden Sofi Nuettin ile ilgili önemli bir konuyu açıkladı. Peki, Sofi Nurettin öldü mü? Sofi Nurettin kimdir? İşte detaylar!

    SOFİ NURETTİN ÖLDÜ MÜ?

    Erdoğan Sofi Nurettin'in öldürülmesine ilişkin, "MİT'in sürdürdüğü çalışmalar neticesinde PKK'nın Suriye Sorumlusu Irak'ın Kuzeyi'nde etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

    SOFİ NURETTİN KİMDİR?

    Sofi Nurettin (K)'in asıl adı Nureddin Halef el-Muhammed'dir.

    PKK/KCK terör örgütü, elebaşı A. Öcalan'ın talimatları ve örgütün hedefleri doğrultusunda Suriye'de varlığını devam ettirmek amacıyla 17 Ekim 2003'te Partiya Yekitiya Demokrat/Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD) kurmuştur. Sofi Nurettin PKK'nın Suriye Sorumlusudur.
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    PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü...
    Haberler Güncel Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü? Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası duyurdu!