Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanan Kabine toplantısı sona erdi. 17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak 'kademeli normalleşme' genelgesinin yayınlanmasının ardından gözler Başkan Erdoğan'ın 1 Haziran sonrasında atılacak olan normalleşme adımları hakkında yapacağı açıklamalara çevrildi. Erdoğan konuşmasında PKK liderlerinden Sofi Nuettin ile ilgili önemli bir konuyu açıkladı. Peki, Sofi Nurettin öldü mü? Sofi Nurettin kimdir? İşte detaylar!