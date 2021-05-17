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    • 17.05.2021 18:13
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    MEB son dakika: 2021 nda flaş değişiklik! Sadece bu yıla özel olacak! O dersten soru sorulmayacak...

    için geri sayım başladı. Sayısal ve sözel olmak üzere 2 oturumda düzenlenen ı bu yıl 6 Haziran tarihinde yapılacak. Bilindiği üzere ortaokul 8. sınıf öğrencileri bugün itibariyle yüz yüze eğitime başladı. MEB'in paylaştığı sınav takvimine göre sınav tarihlerinin ertelenmeyeceği duyuruldu. Ancak tarafından yapılan son dakika açıklamayla LGS sınavının kapsamında bu yıla özel değişiklik yapılacak. Peki ? LGS'de bu yıla özel yapılan değişiklik ne? Hangi derslerden muaf olunacak? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    2021 LGS sınavında önemli değişiklik! Sadece bu yıla özel...

    Sayısal ve sözel olmak üzere 2 oturumda düzenlenen LGS sınavı bu yıl 6 Haziran tarihinde yapılacak. Bilindiği üzere ortaokul 8. sınıf öğrencileri bugün itibariyle yüz yüze eğitime başladı. MEB'in paylaştığı sınav takvimine göre sınav tarihlerinin ertelenmeyeceği duyuruldu. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan son dakika açıklamayla LGS sınavının kapsamında bu yıla özel değişiklik yapılacak. Peki LGS sınavı ne zaman 2021? LGS'de bu yıla özel yapılan değişiklik ne? Hangi derslerden muaf olunacak? İşte konu hakkında detaylar!

    BU SENEYE HAS OLACAK!

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına dair önemli açıklamalarda bulundu. Sınav takviminde değişiklik olmayacağını vurgulayan Selçuk " Bu seneye has olmak üzere LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda dil bilgisinden soru sorulmayacak. Daha çok akıl yürütme, muhakeme olacak" ifadelerini kullandı.

    LGS SINAV TARİHİ 6 HAZİRAN!

    Koronavirüs tedbirleri sebebiyle 17 Mayıs itibariyle ortaokul 8. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. MEB Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde sınav takviminde bir değişiklik olup olmayacağı sorusuna öğrencilerin yarısının sınavların zamanında yapılmasını, diğer kısmının ise ertelenmesi talebi olduğunu söyledi. Bakan Selçuk " Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. " diyerek sınavların belirlenen tarihte düzenleneceğini hatırlattı.

        LGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

        Liselere Geçiş sınavında öğrencilere sayısal ve sözel olarak iki ayrı oturumda katılıyor. Sözel bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruluyor.

        İkinci oturum olan sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltiliyor. Sayısal bölümde soruların çözümü için adaylara 80 dakika, sözel oturumda ise 75 dakika süre tanınıyor.

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