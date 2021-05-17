Sayısal ve sözel olmak üzere 2 oturumda düzenlenen LGS sınavı bu yıl 6 Haziran tarihinde yapılacak. Bilindiği üzere ortaokul 8. sınıf öğrencileri bugün itibariyle yüz yüze eğitime başladı. MEB'in paylaştığı sınav takvimine göre sınav tarihlerinin ertelenmeyeceği duyuruldu. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan son dakika açıklamayla LGS sınavının kapsamında bu yıla özel değişiklik yapılacak. Peki LGS sınavı ne zaman 2021? LGS'de bu yıla özel yapılan değişiklik ne? Hangi derslerden muaf olunacak? İşte konu hakkında detaylar!
BU SENEYE HAS OLACAK!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına dair önemli açıklamalarda bulundu. Sınav takviminde değişiklik olmayacağını vurgulayan Selçuk " Bu seneye has olmak üzere LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda dil bilgisinden soru sorulmayacak. Daha çok akıl yürütme, muhakeme olacak" ifadelerini kullandı.
LGS SINAV TARİHİ 6 HAZİRAN!
Koronavirüs tedbirleri sebebiyle 17 Mayıs itibariyle ortaokul 8. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. MEB Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde sınav takviminde bir değişiklik olup olmayacağı sorusuna öğrencilerin yarısının sınavların zamanında yapılmasını, diğer kısmının ise ertelenmesi talebi olduğunu söyledi. Bakan Selçuk " Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. " diyerek sınavların belirlenen tarihte düzenleneceğini hatırlattı.