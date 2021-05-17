LGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

Liselere Geçiş sınavında öğrencilere sayısal ve sözel olarak iki ayrı oturumda katılıyor. Sözel bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruluyor.

İkinci oturum olan sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltiliyor. Sayısal bölümde soruların çözümü için adaylara 80 dakika, sözel oturumda ise 75 dakika süre tanınıyor.