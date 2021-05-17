Gelişigüzel nasıl yazılır? TDK'ya göre gelişigüzel kelimesi bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcüklerin anlamı ve nasıl yazıldığı merak ediliyor ve doğru şekilde içerikler içerisinde kullanılmasına dikkat ediliyor. Peki Türk Dil Kurumu'na göre gelişigüzel kelimesinin doğru yazımı nasıldır?
Gelişigüzel TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Türk Dil Kurumu bu kelimenin doğru yazılışı olarak 'gelişigüzel' şeklinde ifade etmektedir. Böylece tek başına ya da cümle içerisinde birleşik olarak doğru yazımı noktasında değerlendirebilirsiniz.
Gelişigüzel (doğru)
Gelişi güzel (yanlış)
Gelişigüzel Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Gelişigüzel kelimesini birleşik olarak cümle içerisinde kullanabilirsiniz.
''Tüm kıyafetleri odaya gelişigüzel atmış.''
''Topa gelişigüzel harika bir vuruş yaptı.''