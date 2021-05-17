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    • 17.05.2021 18:28
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    Kripto borsası 'te haciz işlemi gerçekleşti: 2 milyar dolarlık vurgun, 400 bin mağdur...

    Kripto para borsası şirketinden kripto para satın alarak mağdur olduğunu belirten kişinin zararının giderilmesi için şirketin 'de bulunan binasında haciz işlemi uygulandı. Öte yandan Thodex'in firari kurucusu 'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Kripto borsası Thodex'te haciz işlemi gerçekleşti

    Thodex şirketinden alacağına karşılık bir kişinin haciz talebinin Anadolu 21. İcra Dairesi Müdürlüğünce kabul görmesi üzerine, mağdur avukatı Sinan Keskin ve icra memurları, şirketin Merdivenköy Mahallesi'nde bulunan binasına geldi.


    Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer

    Polis ekiplerinin de eşlik ettiği haciz işleminde içeride bulunan bilgisayar, televizyon ve bulaşık makinesi gibi eşyaların değer tespiti yapıldı.



    Yaklaşık 2 saat değer tespiti yapılan eşyaların muhafaza altına alınması işleminin, daha sonra gerçekleştirileceği belirtildi.



        3 OTOMOBİLE HACİZ
        Öte yandan, şirkete ait 3 otomobile de haciz işlemi uygulandığı öğrenildi.



        KRİPTO PARALARIN İZİ BULUNDU
        Kripto para borsası Thodex soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yüz binlerce kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer polisin sıkı takibiyle aranıyor.


        Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer

        Öte yandan Blockchain teknolojileri şirketi Coinoxs, Thodex kullanıcılarından gelen yatırım hesabı bilgilerinin takip ederek kripto paraların akıbetine dair teknik bir araştırma raporu yayınladı.Şirketin kurucu ortaklarından Can Azizoğlu, kripto paraların izini bulduklarını söyleyerek, "Tespitlerimize göre daha önce internette bildirilmiş dark web (derin internet) veya dark market, dolandırıcılık ve fidye cüzdanlarına aktarımlar yapılmış" dedi.


            Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer

            BAKİYELER FARKLI SICAK CÜZDANLARA AKTARILMIŞ
            Raporun ayrıntılarını aktaran Coinoxs kurucularından Can Azizoğlu, "Yaptığımız incelemelerde tespit ettiğimiz üzere müşteri cüzdanlarındaki bakiyeler farklı sıcak cüzdan adreslerine aktarılmış. Ancak henüz hangi cüzdanlara transfer edildiklerine dair bir bilgi yok. Öte yandan transfer edilen cüzdanları takip ettiğimizde tespit edebildiğimiz, daha önce internette bildirilmiş dark web (derin internet) veya dark market, dolandırıcılık ve fidye cüzdanlarına aktarımlar yapıldığı. Bu birçok dünya borsasının cüzdanlarına bakıldığında görülebilir ancak buradaki birçok müşteri cüzdanına bakıldığında aynı servislerin, sistematik olarak aktarım yaptığını tespit ettik" dedi.
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            Haberler Güncel Kripto borsası Thodex'te haciz işlemi gerçekleşti: 2 milyar dolarlık vurgun, 400 bin mağdur...