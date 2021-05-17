KPSS lisans sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2021 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM, 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı tarihlerini açıkladı ve gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Peki KPSS lisans sınavına kartılacak olan adaylar başvuruları ne zaman yapabilecek, ücret belli oldu mu? İşte detaylar…
2021 KPSS NE ZAMAN?
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.
KPSS LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ücret henüz belli olmadı