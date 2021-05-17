Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.05.2021 10:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2021 10:26
    ABONE OL

    , ? ? Başvuru ücreti…

    Gündemde binlerce kişi , ? Sorusuna yanıt arıyor. 4 yıllık üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak isteyen, kariyer hedefleyen kişiler ÖSYM’nin her yıl düzenlediği KPSS sınavına katılıyor ve iyi bir puan alarak istediği yere yerleşmenin hayalini kuruyor. Peki ? Başvuru ücreti açıklandı mı? 2021 Kamu Personeli seçme sınavı lisans türüne dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    KPSS lisans sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

    KPSS lisans sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2021 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM, 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı tarihlerini açıkladı ve gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Peki KPSS lisans sınavına kartılacak olan adaylar başvuruları ne zaman yapabilecek, ücret belli oldu mu? İşte detaylar…

    2021 KPSS NE ZAMAN?

    2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

    2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.

    ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

    SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.

    KPSS LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? ÜCRETİ NE KADAR?

    KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ücret henüz belli olmadı

        KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

        Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

        KPSS NEDİR?

        KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Aşı yaptıranlar dikkat! Antikor seviyesi yüzde 50'nin altına...
        Haberler Güncel KPSS lisans sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2021 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ücreti…