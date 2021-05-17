19 Mayıs yasak var mı? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Diğer işyerleriyle ilgili olarak ise, 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde gazino, taverna, birahane, nargile salonu veya kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe veya salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ile tematik parklar gibi işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edileceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, korona virus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmezken, hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanmayacağı bildirilen genelgede, bu günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacağı kaydedildi. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verileceği belirtildi.