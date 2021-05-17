Bir otobüs firmasında çalışan Hakan Kalaycı, saat 09.00-12.00 arasındaki otobüs seferlerinde yoğunluk olduğunu belirterek, "Şoför arkadaşlar yüzde 50 kapasiteyle gitti ve yüzde 50'lik kapasitenin hepsi doluydu. Kısıtlamalar bittiği için bugün yoğunluk yaşandı. İstanbul'dan sabah saatlerinde Bursa, İzmir Ankara istikametinde kapasite yüzde 50 ile araçların hepsi doluydu. Yer bulamayan yolcular oldu, aradılar ama yer yoktu." diye konuştu.

Harem Otogar'da da İstanbul'dan ayrılmak isteyenler, otobüslerinin sefer saatlerini bekliyor.