182 neden meşgul, düşmüyor? MHRS Covid-19 aşı ve hastane randevusu nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu MHRS sistemi büyük kolaylık sağlıyor, internetten ya da telefondan ulaşmak isteyenler 182 telefon hattına ulaşamayınca meraklanıp araştırır oldu. MHRS Covid-19 aşı ve hastane randevusu almak isteyenler için ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.
182 NEDEN ARANMIYOR, DÜŞMÜYOR?
ALO 182 hattına ulaşılamamasının nedeni sistemde bulunan yoğunluk. Çok fazla insan hastane randevusu için 182'yi aradığından dolayı hat meşgul çalabiliyor. Yapılması gereken ise tekrar tekrar deneyerek hatta ulaşmaya çalışmak. Birkaç denemeden sonra ulaşmanız mümkün olacaktır.
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.