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    • Güncel
    • 17.05.2021 12:29
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    • 17.05.2021 12:29
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    Gündemde yoğun bir şekilde , ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Koronavirüs ile mücadeleden dolayı hastaneye gitmeden randevu almak isteyen, ayrıca covid 19 aşısı için de gün almak isteyen vatandaşlar 182 MHRS hattını arayarak randevularını oluşturmak istiyor. Çoğunlukla aradıklarında meşgul olan ya da düşmeyen durumlarda meraklanarak araştırmaya başlayan vatandaşların merak ettiği detayları haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    182 neden meşgul, düşmüyor?

    182 neden meşgul, düşmüyor? MHRS Covid-19 aşı ve hastane randevusu nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu MHRS sistemi büyük kolaylık sağlıyor, internetten ya da telefondan ulaşmak isteyenler 182 telefon hattına ulaşamayınca meraklanıp araştırır oldu. MHRS Covid-19 aşı ve hastane randevusu almak isteyenler için ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

    182 NEDEN ARANMIYOR, DÜŞMÜYOR?

    ALO 182 hattına ulaşılamamasının nedeni sistemde bulunan yoğunluk. Çok fazla insan hastane randevusu için 182'yi aradığından dolayı hat meşgul çalabiliyor. Yapılması gereken ise tekrar tekrar deneyerek hatta ulaşmaya çalışmak. Birkaç denemeden sonra ulaşmanız mümkün olacaktır.

    AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

    Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

        MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

        MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

        Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

        TELEFONLA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

        Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

        HAFTA SONU VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA AŞI RANDEVUSU ALINIR MI?

        Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

        AŞI ÖNCELİK DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Aşılama işlemleri için sıranın kendisine gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişilerse "aşıla" mobil uygulaması üzerinden ya da 2023'e AŞI boşluk TC KİMLİK NUMARASI boşluk T.C. SERİ NUMARASININ SON 4 HANESİ girilerek SMS atılabilir.
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        Haberler Güncel 182 neden meşgul, düşmüyor? MHRS Covid-19 aşı ve hastane randevusu nasıl alınır?