



BU NEYİN KEYFİ AĞBABA?

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mehmetçiğe kurşun sıkan teröristlere Meclis çatısı altında mikrofon veren Veli Ağbaba neyin keyfini çıkarıyor sizce? İsrail bombalarıyla paramparça edilen çocukların mı? Yoksa HDP'ye vadedilen Bakanlığın mı?" ifadelerini kullandı.





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