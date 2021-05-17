Başkan Erdoğan ve hükümet hakkında ortaya attığı iftiralar her defasında çürütülen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak kendisine özel müzisyen tutup içkili alem tertipledi.
SAZ EŞLİĞİNDE İÇKİ YUDUMLADI
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Ağbaba, sokakta saz eşliğinde içkisini yudumlarken görüldü.
YASAKLARI HİÇE SAYDI
Türkiye'de vaka sayılarının hızlı artışı ardından alınan 17 günlük tam kapanma bu sabah sona erdi. Tam kapanma ile birlikte vaka sayıları hızla geriledi.