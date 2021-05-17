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    • 17.05.2021 17:59
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    ? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre hoşgeldiniz bitişik mi ayrı mı yazılıyor?

    Gün içerisinde sıkça kullanılan kelimelerin anlamları ve yazılışları merak edilerek araştırılıyor, bu noktada ? Sorusunun yanıtı da merak konusu oluyor. Basılı ya da dijital yayınlarda kullanılmadan önce Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne girilerek kelimelerin yazılışına ve anlamına bakıyor. Peki Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre hoşgeldiniz bitişik mi ayrı mı yazılıyor? İşte hoşgeldiniz kelimesinin yazımı…

    takvim.com.tr
    Hoşgeldiniz nasıl yazılır?

    Hoşgeldiniz nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre hoşgeldiniz bitişik mi ayrı mı yazılıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Gün içerisinde hem konuşmalarda hem de yazılarda sık sık geçen hoşgeldiniz kelimesinin doğru yazılması TDK'ya bakılarak öğrenilebilir. Böylelikle bilgi kirliliğinin önüne geçilmiş olmak amaçlanıyor. İşte doğru yazımı…

    Hoş Geldin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

    Hoş geldin kavramı bazı insanlar tarafından birleşik bir kelime olarak kabul edilmektedir. Ancak bu yaygın olarak bilinen bir yanılgıdır. TDK sözlüğü incelendiğinde hoş geldin kavramının ayrı olarak yazıldığı dikkat çekmektedir.

    Hoş Geldin Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Hoş geldin kavramı cümle içerisinde doğru ve yanlış yazımlarda kullanılabilmektedir. Aşağıdaki örneklerde bu durumlar karşılaştırılmaktadır.

    - Bize bir hoş geldin bile demeyerek ayıp ettiğini düşünüyorum. (DOĞRU)

    - Evin girişine hoş geldin yazılı bir paspas mı alsak? (YANLIŞ)

    - Bizi görünce sevindiği hoş geldin diyerek boynuma sarılmasından belliydi. (DOĞRU)

        Hoş Geldin anlamı

        Hoş geldin kavramı Türkçede bir selamlama sözcüğü olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda ortama gelen kişiye hoş geldin diyerek selam verilmektedir.
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