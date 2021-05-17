Hoş Geldin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Hoş geldin kavramı bazı insanlar tarafından birleşik bir kelime olarak kabul edilmektedir. Ancak bu yaygın olarak bilinen bir yanılgıdır. TDK sözlüğü incelendiğinde hoş geldin kavramının ayrı olarak yazıldığı dikkat çekmektedir.