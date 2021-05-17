Hoşgeldiniz nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre hoşgeldiniz bitişik mi ayrı mı yazılıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Gün içerisinde hem konuşmalarda hem de yazılarda sık sık geçen hoşgeldiniz kelimesinin doğru yazılması TDK'ya bakılarak öğrenilebilir. Böylelikle bilgi kirliliğinin önüne geçilmiş olmak amaçlanıyor. İşte doğru yazımı…
Hoş Geldin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Hoş geldin kavramı bazı insanlar tarafından birleşik bir kelime olarak kabul edilmektedir. Ancak bu yaygın olarak bilinen bir yanılgıdır. TDK sözlüğü incelendiğinde hoş geldin kavramının ayrı olarak yazıldığı dikkat çekmektedir.
Hoş Geldin Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Hoş geldin kavramı cümle içerisinde doğru ve yanlış yazımlarda kullanılabilmektedir. Aşağıdaki örneklerde bu durumlar karşılaştırılmaktadır.
- Bize bir hoş geldin bile demeyerek ayıp ettiğini düşünüyorum. (DOĞRU)
- Evin girişine hoş geldin yazılı bir paspas mı alsak? (YANLIŞ)
- Bizi görünce sevindiği hoş geldin diyerek boynuma sarılmasından belliydi. (DOĞRU)