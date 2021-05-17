19 Mayıs canlı ders var mı? EBA 19 Mayıs canlı ders olacak mı? EBA 19 Mayıs programı!

EBA 19 MAYIS DERS VAR MI?

Mevzuata göre; Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs günü, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da karaya çıktığı saat olan 07.00'de başlar ve saat 24.00'te son bulur. Dolayısıyla bu tarih resmi tatildir.

Resmi tatil olan 19 Mayıs'ta eğitim öğretim faaliyetlerine de ara veriliyor. Bu nedenle 19 Mayıs'ta canlı ders yapılmayacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tarihler Kanunu kapsamında, 1981 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilmektedir.