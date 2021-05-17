Düğünler nikahlar iptal mi? 17 Mayıs düğün salonları açıldı mı? Düğünler nikahlar ne zaman başlıyor?

Düğünler nikahlar ne zaman başlıyor? 17 Mayıs düğün salonları açıldı mı? Düğünler nikahlar iptal mi? Düğün ve nikahların ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaz aylarını fırsat bilerek düğünlerini yapmak isteyenler tam kapanma nedeniyle düğün ve nikahlarını ertelemek zorunda kalmıştı. 17 Mayıs kademeli normalleşmeyle birlikte düğünler nikahlar iptal mi sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Düğünler nikahlar ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
DÜĞÜNLER NİKAHLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi" ifadeleri yer aldı.
Bu nedenle yasakların 1 Haziran'a kadar devam edeceği ancak bu tarihten sonra düğün ve nikahların yapılacağı tahmin ediliyor.
GÖZLER NORMALLEŞME DÖNEMİNDE
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.
Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.
Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.