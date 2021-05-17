Düğünler nikahlar iptal mi? 17 Mayıs düğün salonları açıldı mı? Düğünler nikahlar ne zaman başlıyor?

DÜĞÜNLER NİKAHLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi" ifadeleri yer aldı.

Bu nedenle yasakların 1 Haziran'a kadar devam edeceği ancak bu tarihten sonra düğün ve nikahların yapılacağı tahmin ediliyor.