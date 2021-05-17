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    • 17.05.2021 12:14
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    ? ? İçişleri Bakanlığı genelgesi…

    Gündemde yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında koronavirüs ile mücadele kapsamında tam kapanma uygulandı ve bugün kademeli normalleşme başladı. Resmi tatillerde genellikle sokağa çıkma yasağı uygulandığı için gözler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na çevrildi. Peki Salı günü 19 Mayıs resmi tatilinde ? 17 günlük tam kapanmada uygulanmıştı. İşte İçişleri Bakanlığı yeni genelgesi…

    takvim.com.tr
    Şehirler arası yasak kalktı mı?

    Şehirler arası yasak kalktı mı? 19 Mayıs şehirler arası yasak var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi yayınlandı ve vatandaşlar hemen merakla incelemeye başladı. 18 yaş altı şehirler arası seyahat edebilecek mi, 65 yaş üstü yasakları hakkındaki son gelişmeler de merak konusu oldu. Peki seyahat yasağı kaldırıldı mı? İşte ayrıntılar…

    19 MAYIS SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

    19 Mayıs gününe özel olarak alınmış herhangi bir yasak, seyahat kısıtlaması kararı bulunmuyor. Güncel bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KADEMELİ NORMALLEŞME GENELGESİ

    Genelgeye göre, yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis olarak hizmet verebilecek.

    Diğer işyerleriyle ilgili olarak ise, 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde gazino, taverna, birahane, nargile salonu veya kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe veya salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ile tematik parklar gibi işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edileceği bildirildi.

        İçişleri Bakanlığı, korona virus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.

        65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmezken, hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

        Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanmayacağı bildirilen genelgede, bu günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacağı kaydedildi. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verileceği belirtildi.

        THY'DEN İZİN BELGESİ AÇIKLAMASI

        Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "Değerli misafirlerimiz; Kademeli normalleşme ile güzel günlere dönüş başlıyor. 17 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında yurtiçi uçuş biletlerinizi seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabilirsiniz. Kısıtlama saatlerinde uçuşlarımıza katılacak misafirlerimiz seyahat belgeleri ile (uçak bileti, rezervasyon v.b) havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."
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