Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde de devam edecek. Hafta içi akşam 21.00'dan sabah 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı ise 1 Haziran'a kadar devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasından üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinde görevli kişiler muaf tutulacak.

Hafta sonları bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Vatandaşlar, yalnızca ikametlerine en yakın bakkal, market ve fırına gidebilecek.