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    ile mücadelede 17 günlük tam kapanma dönemi sona erdi: İşte madde madde normalleşme planı

    Covid-19 ile mücadelede 1 Haziran'a kadar sürecek 'kademeli normalleşme' dönemi bugün başladı. TAKVİM, yayınlanan genelgeyle birlikte alınan tedbirleri tek tek açıkladı. İşte Türkiye'de 'kademeki normalleşme' döneminin detayları ve koronavirüse dair son gelişmeler.

    Coronavirüs ile mücadelede 17 günlük tam kapanma dönemi sona erdi. İçişleri Bakanlığı dün 81 ile genelge gönderdi. Buna göre bugünden itibaren başlayacak ve 1 Haziran'a kadar devam edecek döneme, 'kademeli normalleşme' denildi. COVİD-19 tedbirlerinin devam edeceği bu süreçte, alınan önlemler şöyleydi:

    Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde de devam edecek. Hafta içi akşam 21.00'dan sabah 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı ise 1 Haziran'a kadar devam edecek.

    Sokağa çıkma kısıtlamasından üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinde görevli kişiler muaf tutulacak.

    Hafta sonları bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Vatandaşlar, yalnızca ikametlerine en yakın bakkal, market ve fırına gidebilecek.

    Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak. Bu günlerde uçak, tren, otobüs bileti olanlar bu kısıtlamadan muaf olacak.

    Yeni normalde 18 yaş altı ile iki doz aşısını olmuş 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Ancak toplu taşıma aracı kullanamayacak. Aşısını olmamış 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise sadece 10.00- 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

        Kademeli normalleşmede sinema, kahvehane, kıraathane, kafe, çay bahçesi yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları kapalı olacak.

        Giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler, 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

        Alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterecek. Hafta sonları ise kapalı olacak.

        Zincir marketlerde hafta sonları elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat ve züccaciye ürünleri satılmayacak.

        1 Haziran'a kadar düğün, nişan ve kına yapılmayacak. Nikah merasimlerine devam edilecek.

        Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10.00-16.00 saatleri mesai uygulaması devam edecek.

            UZAKTAN EĞİTİME DEVAM
            Milli Eğitim Bakanlığı kademeli normalleşmeyle ilgili açıklama yaptı. Buna göre özel eğitim ile 8 ve 12. sınıfların destekleme kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek. Diğer sınıflarda 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitim devam edecek.

            YALNIZCA PAKET SERVİS
            Restoranlar, hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gelal ve paket servis, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servis yapacak. Hafta sonları ise 07.00-00.00 saatleri arasında paket servis yapabilecek.

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                Haberler Güncel Coronavirüs ile mücadelede 17 günlük tam kapanma dönemi sona erdi: İşte madde madde normalleşme planı