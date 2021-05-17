Coronavirüs ile mücadelede 17 günlük tam kapanma dönemi sona erdi. İçişleri Bakanlığı dün 81 ile genelge gönderdi. Buna göre bugünden itibaren başlayacak ve 1 Haziran'a kadar devam edecek döneme, 'kademeli normalleşme' denildi. COVİD-19 tedbirlerinin devam edeceği bu süreçte, alınan önlemler şöyleydi:
Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde de devam edecek. Hafta içi akşam 21.00'dan sabah 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı ise 1 Haziran'a kadar devam edecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasından üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinde görevli kişiler muaf tutulacak.
Hafta sonları bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Vatandaşlar, yalnızca ikametlerine en yakın bakkal, market ve fırına gidebilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak. Bu günlerde uçak, tren, otobüs bileti olanlar bu kısıtlamadan muaf olacak.
Yeni normalde 18 yaş altı ile iki doz aşısını olmuş 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Ancak toplu taşıma aracı kullanamayacak. Aşısını olmamış 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise sadece 10.00- 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.