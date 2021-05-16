Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek. Gelecek hafta kuaför ve berberlerin açık olup olmayacağını merak eden vatandaşlar araştırma yapıyor. Peki, 17 Mayıs Pazartesi berber ve kuaförler açık mı kapalı mı? Kuaför ve berberler ne zaman açılacak? İçişleri duyurdu!
17 MAYIS PAZARTESİ YARIN BERBER VE KUAFÖRLER AÇIK MI KAPALI MI? KUAFÖR VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek. Pazartesi günü berber ve kuaförlerin faaliyete geçmesi bekleniyor. Ancak içişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yeni genelgede kuaför ve berberlere yönelik açıklama yapılmadı.
YEME-İÇME YERLERİ
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,