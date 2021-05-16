Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek. Gelecek hafta kuaför ve berberlerin açık olup olmayacağını merak eden vatandaşlar araştırma yapıyor. Peki, 17 Mayıs Pazartesi berber ve kuaförler açık mı kapalı mı? Kuaför ve berberler ne zaman açılacak? İçişleri duyurdu!