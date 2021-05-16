



MUŞ: "EN YÜKSEK MİKTARLI 'CAPTAGON' CİNSİ UYUŞTURUCU MADDE YAKALAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Dr. Mehmet Muş'un sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklama şöyle:



"Bugün; Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir."