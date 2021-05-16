Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan yardım faaliyetlerinin fotoğraflarını paylaşarak, şu mesajı yayımladı:

"Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve su yardımı ile hastalara sağlık taraması yapılırken çocuklar için de çizgi film gösterisi düzenlendi."



