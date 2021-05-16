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    • 16.05.2021 21:15
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    • 16.05.2021 21:15
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    duyurdu: Mehmetçik'ten bölgesine yardım eli

    Mehmetçik, Harekatı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor. 'nin paylaştığı fotoğraflarda halka gıda ve su yardımı ile hastalara sağlık taraması yapıldığı görüldü.

    Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine yardım eli

    Mehmetçik, bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan yardım faaliyetlerinin fotoğraflarını paylaşarak, şu mesajı yayımladı:

    "Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve su yardımı ile hastalara sağlık taraması yapılırken çocuklar için de çizgi film gösterisi düzenlendi."

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