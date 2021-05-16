Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan yardım faaliyetlerinin fotoğraflarını paylaşarak, şu mesajı yayımladı:
"Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve su yardımı ile hastalara sağlık taraması yapılırken çocuklar için de çizgi film gösterisi düzenlendi."
Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve su yardımı ile hastalara sağlık taraması yapılırken çocuklar için de çizgi film gösterisi düzenlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/x8nA7Cd8Qp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2021