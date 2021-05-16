Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.



Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/sxeN28DRAE