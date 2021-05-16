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    • 16.05.2021 19:57
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    açıkladı: ’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

    Terörle mücadelenin etkin ver kararlı bir şekilde devam ettiğini bildiren , ’da tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Gara'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi!
    , kuzeyindeki 'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

    İşte MSB'nin o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi