Türkiye 17 günlük tam kapanmanın sonuna geldi. Bu noktada vatandaşlar, normalleşme sürecine ilişkin kararların açılmasının bekliyordu. İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, Kademeli normalleşme hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı 2021? Hafta sonu yasak var mı? İşte tüm detaylar!
KADEMELİ NORMALLEŞME HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI 2021?
Hafta içi hafta sonu ayrımı gözetmeksizin uygulanan "Tam kapanma" sürecinin bitişine sayılı saatler kaldı. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı, kademeli normalleşme dönemine ilişkin yeni genelge yayımladı. Söz konusu genelgede hafta içi hafta sonu kısıtlamaları, market çalışma saatleri, pazar yeri çalışma saatleri, seyahat durumları, eğitim öğretim, kamu kurumlarının çalışma saatleri, ulaşım hizmetleri, konaklama tesisleri, kısıtlamadan muaf kişiler, restoran ve kafe gibi işletmelerin akıbetine dair bilgiler yer aldı.
17 Mayıs 05.00'ten sonra, kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonu ise cuma 21.00'den pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sokağa çıkmak yasak olacak. Yani hafta sonu iki gün (cumartesi-pazar) sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak ve bu kısıtlama cuma 21.00'de başlayacak, pazartesi 05.00'de son bulacak.