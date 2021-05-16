Böyle pişkinlik görülmedi! Katili telefonla arayan polise verdiği cevap yok artık dedirtti!

'BAYRAMPAŞA ÇOCUĞUYUM' DEDİ

Aralarında tartışma çıkan Aytekin Özdemir, Mert Kaplan'a "Ben Bayrampaşa çocuğuyum, ne diyorsun?" diye bağırdı. Bunun üzerine evli ve iki çocuk babası Kaplan, "Biz de Bayrampaşa çalışanıyız. Esnafız, sizlere yemek hizmeti veriyoruz. Hızlı gidiyorsun, kaza yapacaktık. Ben senin için söylüyorum, hızlı gidersen kazaya sebebiyet verirsin" diye karşılık verdi.