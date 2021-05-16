Okulların ne zaman açılacağı merak konusu olmuştu. Bu noktada vatandaşlar, normalleşme sürecine ilişkin kararların açılmasının bekliyordu. İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, Kreş ve anaokulları ne zaman açılacak 2021? Kademeli normalleşme kreş ve anaokulları açıldı mı? İşte son dakika haberinin detayları!
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:''17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.''
KADEMELİ NORMALLEŞME KREŞ, ANAOKULU AÇIK MI 2021? KREŞ VE ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı'nın bugün yayınladığı kademeli normalleşme genelgesinde de kreşler ve anaokullarının 17 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında faaliyetlerine devam edebileceği belirtilmişti.
Genelgede kreşler ve anaokulları ile ilgili şu bilgilere yer verilmişti; "Kreşler ve anaokulları, 17 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında uygulanacak kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerine devam edebilecek."